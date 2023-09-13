Обнаженка в школьной программе "Күнделік" возмутила депутата
Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании 13 сентября потребовал проверить школьную систему "Күнделік" и объявил ее угрозой национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.
Мажилисмен Ерлан Саиров в запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой и генерального прокурора Берика Асылова заявил, что систему "Күнделік", разработанную иностранной компанией, навязали казахстанским школам.
"Несмотря на существование нескольких отечественных компаний, способных предоставлять электронные услуги, компетентный орган передал сбор, хранение и обработку персональных данных 4 млн казахстанских учащихся иностранной компании в течение 12 лет без какого-либо отбора и наблюдения. В результате в этой отрасли возникла иностранная монополия. Из-за нее все дети, учителя и родители Казахстана (общая численность 7 млн человек) вынуждены видеть ежедневную вредную рекламу в программе "Күнделік". Эта реклама противоречит морали и национальным традициям, отравляет разум. В ней демонстрируется обнаженное тело, похоть, идет реклама азартных игр".Ерлан Саиров
Депутат подчеркнул, что система "Күнделік" использует серверы государственного учреждения "Национальные информационные технологии".
"Необходимо, чтобы Генеральная прокуратура проверила информацию о том, что Министерство просвещения ежегодно тратит на эту программу 800 млн тенге. Также "Күнделік" – единственная электронная система, которую необходимо использовать во всех школах до 2030 года. Кто будет нести ответственность, если завтра данные учеников будут потеряны, проданы рекламодателям или использованы подпольным злонамеренным способом?" – высказался Ерлан Саиров.
Депутат потребовал исправить ошибку и вернуть под контроль государства персональные данные казахстанских школьников.
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