Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Обнаженка в школьной программе "Күнделік" возмутила депутата

Казахстан мажилис Саиров депутат "Күнделік" реклама угроза Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании 13 сентября потребовал проверить школьную систему "Күнделік" и объявил ее угрозой национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Мажилисмен Ерлан Саиров в запросе на имя заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой и генерального прокурора Берика Асылова заявил, что систему "Күнделік", разработанную иностранной компанией, навязали казахстанским школам. 

"Несмотря на существование нескольких отечественных компаний, способных предоставлять электронные услуги, компетентный орган передал сбор, хранение и обработку персональных данных 4 млн казахстанских учащихся иностранной компании в течение 12 лет без какого-либо отбора и наблюдения. В результате в этой отрасли возникла иностранная монополия. Из-за нее все дети, учителя и родители Казахстана (общая численность 7 млн человек) вынуждены видеть ежедневную вредную рекламу в программе "Күнделік". Эта реклама противоречит морали и национальным традициям, отравляет разум. В ней демонстрируется обнаженное тело, похоть, идет реклама азартных игр".Ерлан Саиров

Депутат подчеркнул, что система "Күнделік" использует серверы государственного учреждения "Национальные информационные технологии".

"Необходимо, чтобы Генеральная прокуратура проверила информацию о том, что Министерство просвещения ежегодно тратит на эту программу 800 млн тенге. Также "Күнделік" –  единственная электронная система, которую необходимо использовать во всех школах до 2030 года. Кто будет нести ответственность, если завтра данные учеников будут потеряны, проданы рекламодателям или использованы подпольным злонамеренным способом?" – высказался Ерлан Саиров.

Депутат потребовал исправить ошибку и вернуть под контроль государства персональные данные казахстанских школьников.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменят правила сдачи ЕНТ.

Читайте также

Аймагамбетов высказался о переполненных школах в Казахстане
Аймагамбетов высказался о переполненных школах в Казахстане
Большие очереди образовались за проездными для школьников в Талдыкоргане
Большие очереди образовались за проездными для школьников в Талдыкоргане
Правила сдачи ЕНТ изменят в Казахстане
Правила сдачи ЕНТ изменят в Казахстане
Анастасия Прилепская
Мажилис Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
как казахстанцы отдохнут в октябре
Как казахстанцы отдохнут в октябре 2023 года
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
победительница Наталья Петри
Стала известна победительница "Мисс Алматы-2023"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления