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Как приводят в соответствие внешний облик столицы

Как приводят в соответствие внешний облик столицы Фото: gov.kz
В Астане продолжается активная работа по приведению внешнего облика города в соответствие с дизайн-кодом, разработанным в 2019 году. Принимаются меры по устранению несоответствующих и портящих общий вид вывесок и рекламных баннеров.

Только с начала года в пяти районах города с фасадов зданий и домов демонтировали свыше трех тысяч рекламных билбордов, вывесок и рекламы на колесах, которые не соответствуют дизайн-коду.

Как приводят в соответствие внешний облик столицы

Фото: gov.kz

Астанчане считают, что такие изменения делают город современнее и уютнее.

"Я счастлива видеть наш красивый город таким, он преображается под один стандарт, вывески убирают, это красит не только наш дом, но и город", – считает астанчанка Айман Турдахинова.
Как приводят в соответствие внешний облик столицы

Фото: gov.kz

"Ведутся хорошие работы, внешний вид приводят в порядок. Это очень правильно, я считаю", – отметил житель столицы Нурман Рахимов.

Как приводят в соответствие внешний облик столицы

Фото: gov.kz

Сотрудники пяти районных акиматов проводят регулярные выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и не соответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок, которые не соответствуют дизайн-коду.

Как приводят в соответствие внешний облик столицы

Фото: gov.kz

Напомним, в январе 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

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Анастасия Московчук
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