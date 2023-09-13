Задержано около 95 лиц за попытку нарушения госграницы в ЗКО
По словам спикера, одной из угроз национальной безопасности являются неконтролируемые миграционные процессы. Ввиду своего географического расположения наша страна столкнулась с тем, что невольно стала транзитным рубежом для незаконных мигрантов, следующих через нас в Россию или в Европу. Эти люди в законном порядке заезжают к нам и уже незаконным способом пытаются проникнуть в Россию.
Таким образом, именно данная категория нарушителей сейчас активна в нашем регионе. Как показала практика, все подготовительные мероприятия к этим противоправным действиям начинаются за пределами нашей страны. За определенную сумму денег организаторы обещают оказать содействие в незаконном пересечении границы, но эти все обещания остались просто словами.
"Благодаря активным действиям КНБ и спецслужбам иностранных государств эти организаторы задерживаются и привлекаются к ответственности за пределами Казахстана. С начала этого года военнослужащие департамента Пограничной службы по ЗКО совместно с КНБ выявили и задержали около 95 лиц за попытку нарушения границы", – отметил спикер.
Если вы стали свидетелем или узнали о подготовке, либо о совершении любого правонарушения в пограничном пространстве, а также обнаружении лиц или группы лиц, поведение и внешность которых вызывает обоснованное подозрение, просим сообщать о них по следующим номерам телефонов: 8 7112 989 307; 8 7112 989 383.