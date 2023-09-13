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Задержано около 95 лиц за попытку нарушения госграницы в ЗКО

Задержано около 95 лиц за попытку нарушения госграницы в ЗКО Фото: РСК ЗКО
Военнослужащие департамента ПС совместно с КНБ задержали около 95 лиц за попытку нарушения госграницы в ЗКО. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела по подготовке специалистов пограничного контроля департамента Пограничной службы КНБ по ЗКО Арсентий Дунаев, сообщает Zakon.kz.

По словам спикера, одной из угроз национальной безопасности являются неконтролируемые миграционные процессы. Ввиду своего географического расположения наша страна столкнулась с тем, что невольно стала транзитным рубежом для незаконных мигрантов, следующих через нас в Россию или в Европу. Эти люди в законном порядке заезжают к нам и уже незаконным способом пытаются проникнуть в Россию.

Таким образом, именно данная категория нарушителей сейчас активна в нашем регионе. Как показала практика, все подготовительные мероприятия к этим противоправным действиям начинаются за пределами нашей страны. За определенную сумму денег организаторы обещают оказать содействие в незаконном пересечении границы, но эти все обещания остались просто словами. 

"Благодаря активным действиям КНБ и спецслужбам иностранных государств эти организаторы задерживаются и привлекаются к ответственности за пределами Казахстана. С начала этого года военнослужащие департамента Пограничной службы по ЗКО совместно с КНБ выявили и задержали около 95 лиц за попытку нарушения границы", – отметил спикер.

Если вы стали свидетелем или узнали о подготовке, либо о совершении любого правонарушения в пограничном пространстве, а также обнаружении лиц или группы лиц, поведение и внешность которых вызывает обоснованное подозрение, просим сообщать о них по следующим номерам телефонов: 8 7112 989 307; 8 7112 989 383.

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