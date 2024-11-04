Сотрудник погранслужбы дважды нарушил закон в Уральске

В Уральске задержали начальника отдела Департамента пограничной службы по ЗКО; он был за рулем, несмотря на то, что ранее его лишили водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября рассказали в пресс-службе суда Западно-Казахстанской области. Правонарушителя 14 мая 2024 года лишили права управления транспортным средством по ст. 608 ч. 1 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).

"При этом, несмотря на указанное, 15 сентября 2024 года он повторно совершил административное правонарушение в городе Уральске. На судебном заседании гражданин С., не опровергая факта управления транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, просил ограничиться взысканием в виде штрафа, который исполнит своевременно", – сообщили в суде.

Суд признал сотрудника погранслужбы виновным за совершение административного правонарушения по ч. 3 ст. 612 КоАП (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления) и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге (50 МРП).

Ранее в Уральске суд наложил денежное взыскание в 221 тыс. тенге на акима города.