Досаев рассказал, когда обустроят развязку на Сейфуллина – Жансугурова в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос о том, когда на пересечении ул. Сейфуллина и Жансугурова обустроят развязку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 14 сентября, жительница Ауэзовского района обратилась к градоначальнику с вопросом о том, когда на Сейфуллина – Жансугурова завершатся работы по обустройству дорожной развязки.

Ерболат Досаев пообещал, что соответствующие работы проведут до конца 2024 года.

"Мы работаем над решением вопроса, связанного с дорожным движением, чтобы маршруты правильно выстроить и сделать их оптимальными согласно возможностям города. Я дам поручение начальнику Управления городской мобильности города Алматы, чтобы проработал вопросы с маршрутами городского транспорта по ул. Саина на вокзал. По ул. Сейфуллина мы начали работы, в том числе на пересечении Сейфуллина – Райымбека. И у нас еще не закончена развязка на Сейфуллина – Жансугурова. Когда все работы проведем, легче будет передвигаться на транспорте. Развязку до конца следующего года завершим". Ерболат Досаев

Руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев добавил, что в мегаполисе разрабатывают транспортный каркас, предусмотренный генпланом.

"Рассматриваем проблему, связанную в том числе с загруженностью ул. Саина как в утреннее, так и в вечернее время. На основании транспортного каркаса мы внесем изменения для решения данной проблемы", – заверил Сагындык Телибаев.

В конце августа аким Алматы прокомментировал проблему с некачественным ремонтом дорог в городе.