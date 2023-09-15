В аварийной школе с вековой историей обучаются дети в Жетысуской области

Родители школьников города Уштобе Жетысуской области опасаются за здоровье своих детей. В аварийном здании сейчас знания получают почти 900 учеников, сообщает Zakon.kz

Средняя школа №51 была построена еще в 1929 году. Почти за вековую историю учебное заведение ремонтировали лишь несколько раз. На сегодня сооружение уже считается аварийным и сразу несколько кабинетов школы не соответствуют нормативам.





Фото: Zakon.kz





Спортивный зал уже непригоден для занятий, в нем отсутствует специальное помещение для хранения инвентаря. Устарели также раздевалки для девочек и для мальчиков. Не на должном уровне обеспечивается и питание учеников. Площадь школьной столовой составляет всего 14 кв. м, хотя количество учеников в учебном заведении – 873.

В этом году местные власти заключили договор на сумму более трех миллионов тенге для получения технического заключения состояния и сейсмостойкости объекта. Анализ показал, что учебное заведение необходимо снести.

"В ходе обследования обнаружены отклонения, вызванные в первую очередь длительным сроком эксплуатации. Объект эксплуатируется с 1929 года. На данный момент срок безопасной эксплуатации здания истек. Обследуемое здание морально устарело и не имеет современного инженерного обеспечения. Здание не соответствуют требованиям. Устранение выявленных в ходе обследования несоответствий требованиям потребует больших материальных затрат, сравнимых с остаточной стоимостью здания. Усиление бутового фундамента практически невозможно. Капитальный ремонт и усиление здания экономически нецелесообразны. Таким образом, необходимо проводить снос здания", – сообщили в отделе образования.





Фото: Zakon.kz





Однако снос общеобразовательного учреждения не позволяет сделать группа активистов. По их словам, школа является историческим объектом, а значит, его нужно сохранить. Чиновники объяснили, что каким-либо работам учебное заведение уже не подлежит.

"Не дай бог, если завтра школа рухнет, то вся ответственность будет на нас. Мы хотим снести, и только вот шесть человек против. Там не учатся их дети, они выпускники этой школы. Мы провели общественные слушания, в которых более 160 родителей поддержали снос объекта. Для строительства новой школы со всеми удобствами нам необходимо 2,4 га земли, но действующая пустая территория составляет только 2,2 га. Поэтому нам нужно снести старую школу, чтобы построить новую. Даже если ее оставить, школу не отремонтировать, зачем она будет стоять? Музей нам в городе не нужен, новый уже строится и откроется в ближайшее время. За какие деньги потом содержать старое здание?" – рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела образования Каратальского района Жандос Тенельбаев.

По плану, власти планируют начать строительство новой школы только в следующем году.

Ранее аким Алматы рассказал, какие школы снесут в мегаполисе. Он отметил, что на местах снесенных объектов образования построят новые.