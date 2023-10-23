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В три смены обучаются дети в переполненной школе Алматинской области

недостаток мест в школе Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Родители из села Кеген Алматинской области жалуются на недостаток мест в классах местной школы. Учебное заведение предназначено для 640 учащихся, однако на сегодня там обучаются 1700 школьников, сообщает Zakon.kz.

В три смены обучаются практически все школьники, говорят люди. Несмотря на то, что в районном центре имеются три учебных заведения, дети вынуждены ходить лишь в одну. Две школы уже больше полугода закрыты.

"Дети поздно возвращаются, сидят в переполненных кабинетах. Каждый день приходится волноваться за них, в позднее время не всегда можем встречать детей или же ходить за ними в школу. Старшие еще как-то могут самостоятельно приходить, а вот младшие все еще боятся", – заявили родители.

О причинах закрытия двух действующих школ корреспонденту Zakon.kz рассказал аким Кегенского района Нурбахыт Тенизбаев. По его словам, в учебных заведениях идет ремонт. Работы затянулись из-за долгого ожидания конкурсных процедур.


"Из-за капитальной ремонта в двух учебных заведениях, дети ходят в одну школу. Школа рассчитана на 640 мест, сейчас там обучаются 1700 детей в три смены. В течении месяца завершится ремонт в одном учебном заведении, которое рассчитано на 624 мест. Второй объект по плану завершится в феврале-марте 2024 года. Ремонт идет оперативно и по графику. Нужно понимать, что школы находились в плохом состоянии и они нуждались в ремонте", – рассказал аким района.

Тенизбаев добавил, что в будущем ремонт потребуется и для третьей школы в Кегене, ну а в целом по всему району необходимо провести реконструкцию сразу в нескольких учебных заведениях.

Ранее сообщалось, в каких районах Астаны наибольший дефицит школ.

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