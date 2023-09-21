Отправлять пищевые отходы из столовых школ в приюты для животных предложили Досаеву

Жительница Турксибского района предложила акиму Алматы Ерболату Досаеву наладить поставки пищевых отходов из школьных столовых в приюты для животных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женщина отметила, что один из таких приютов находится в Турксибском районе. Однако получила отрицательный ответ.

"Нельзя. На самом деле у нас неплохое финансирование есть. Мы выделяем деньги на содержание, питание, вакцинацию, стерилизацию животных. Поэтому лучше мы будем делать правильно, чем создавать новые очаги", – сказал Ерболат Досаев.

7 сентября на встрече с жителями Жетысуского района акиму Алматы жаловались на бродячих собак. Тогда Ерболат Досаев заявил, что места для отловленных животных в приютах не хватает, но пообещал расширить возможности содержания животных.

2 августа Казахстанский институт стандартизации и метрологии разработал новый стандарт, регулирующий процесс отлова и транспортировки безнадзорных животных. Новый стандарт обязывает профильные службы проводить видео- или фотофиксацию на каждом этапе отлова. За счет этого нововведения планируют предотвратить случаи жестокого обращения с бездомными животными. Кроме того, в стандарте прописали, что в процессе отлова нельзя умерщвлять животных, запрещено использовать яды и отравленные приманки.