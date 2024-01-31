Город стоит: Досаеву пожаловались на огромные пробки в Алматы

Алматинцы вновь пожаловались акиму Алматы Ерболату Досаеву на пробки в центральной части города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Алмалинского района на встрече акима с населением отметила, что в центральной части города есть большая проблема: пробки, которые образуются в том числе из-за неправильно припаркованных машин.

"В итоге общественный транспорт стоит, город стоит, люди на остановках стоят, выхлопные газы увеличиваются, автопарки не получают бюджет. Кроме того, у полиции нет ни человеческих, ни технических ресурсов, чтобы всех подряд штрафовать, увозить машины на штрафстоянки. У меня есть предложение, как решить эту проблему", – сказала жительница Алматы.

Отвечая горожанке, Ерболат Досаев рассказал, что недавно вопрос развития парковочных пространств обсуждали в акимате.

"Мы определили подходы, особенно в центральной исторической части. И вы абсолютно правы. Хотя размеры штрафов достаточно высокие, есть вопрос, как администрировать – правильно ли запаркованы авто, не закрыли ли они дорожное движение. Давайте сделаем так. Есть начальник Управления городской мобильности – он занимается этими вопросами. А еще есть Аскар Амрин (заместитель акима Алматы. – Прим. ред.). Вы с ним переговорите, поделитесь своими идеями. Он занимается транспортным каркасом Алматы и парковочным пространством", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Ранее акимат Алматы утвердил новый мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года. Его цель – убедить большую часть жителей пользоваться общественным транспортом. О том, как власти города планируют это сделать, читайте по ссылке.

Жителей и гостей Алматы предупредили о том, что 1-2 февраля в мегаполисе возникнут пробки в связи с частичным ограничением движения.