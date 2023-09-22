Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"В Казахстане можно прожить на 85 тысяч тенге": Ордабаев объяснил свои слова

Ордабаев объяснил свои слова о минимальной зарплате в Казахстане Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты Олжас Ордабаев в кулуарах форума, посвященного Дню труда в Астане, прокомментировал свои слова о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Ордабаев объяснил свои слова о том, что в Казахстане можно прожить на 85 тысяч тенге. Видео, на котором он делает это заявление, распространилось в социальных сетях и вызвало негодование казахстанцев.

"Я не говорил, что казахстанцы должны жить на 85 тысяч тенге. Нет, конечно. Это тот минимально гарантированный уровень, который устанавливает государство, и ниже которого работодатели заработную плату поставить не могут", – сказал вице-министр.

По его словам, на рынке труда есть более высокие заработные платы, размер которых зависит от квалификации, знаний и умений. Заместитель министра также прокомментировал предложение депутата Рината Заитова о том, что минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 300 тыс. тенге.

"Это, во-первых, экономический показатель, и его должны в целом считать экономисты. Насколько предложение депутата реалистично или не реалистично, было бы неплохо обсуждать вместе с Минфином: насколько бюджет может потянуть", – добавил Олжас Ордабаев.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова 29 августа заявила, что 85 тысяч тенге – это недостаточно для качественной жизнедеятельности человека.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 22 августа также говорил, что в Казахстане прожить на зарплату 85 тыс. тенге как минимум трудно.

Читайте также

Когда в Казахстане автоматизируют очереди в детсады
Когда в Казахстане автоматизируют очереди в детсады
Фейк о тайной вакцинации школьников гуляет по Казнету
Фейк о тайной вакцинации школьников гуляет по Казнету
Град, грозы, дождь: прогноз погоды в Казахстане на субботу
Град, грозы, дождь: прогноз погоды в Казахстане на субботу
Мадина Мамырханова
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления