Стало известно о состоянии пострадавших от пожара в Таразе девушек-строителей

В Управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что девушки, получившие травмы при пожаре в таразской школе, находятся в тяжелом состоянии, им проведены сложные операции и они шестые сутки в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе управления, операции провели хирурги Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова.

Пациентке Т. проведена декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике, устранены деформация и сдавление спинного мозга, восстановлена твердая мозговая оболочка. Также при помощи имплантов, введенных внутрь костно-мозгового канала, зафиксированы отломки большеберцовой кости левой голени, винтами соединены костные фрагменты пяточной кости правой стопы.



Второй пациентке А. столичные хирурги-травматологи провели малоинвазивную, то есть щадящую, стабилизацию поясничного отдела позвоночника, вторичную хирургическую обработку пяточной кости левой стопы, соединив костные фрагменты.

Как отметили в областном управлении здравоохранения, общее состояние обеих пациенток тяжелое, обусловленное политравмой и объемом перенесенных операций, в динамике без ухудшений. Движение и чувствительность пальцев стоп сохранились. Пальцы стоп на ощупь теплые, ощущается пульсация на периферических сосудах. Интенсивная терапия и динамическое наблюдение продолжаются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Таразе, в 3-этажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже, где в полночь велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей. Две девушки выпрыгнули с третьего этажа. Пострадавшие сразу же были доставлены в реанимационное отделение Таразской городской многопрофильной больницы.