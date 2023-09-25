Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно о состоянии пострадавших от пожара в Таразе девушек-строителей

Стало известно о состоянии пострадавших от пожара в Таразе девушек-строителей Фото: akorda.kz
В Управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что девушки, получившие травмы при пожаре в таразской школе, находятся в тяжелом состоянии, им проведены сложные операции и они шестые сутки в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе управления, операции провели хирурги Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова.

Пациентке Т. проведена декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике, устранены деформация и сдавление спинного мозга, восстановлена твердая мозговая оболочка. Также при помощи имплантов, введенных внутрь костно-мозгового канала, зафиксированы отломки большеберцовой кости левой голени, винтами соединены костные фрагменты пяточной кости правой стопы.

Второй пациентке А. столичные хирурги-травматологи провели малоинвазивную, то есть щадящую, стабилизацию поясничного отдела позвоночника, вторичную хирургическую обработку пяточной кости левой стопы, соединив костные фрагменты.

Как отметили в областном управлении здравоохранения, общее состояние обеих пациенток тяжелое, обусловленное политравмой и объемом перенесенных операций, в динамике без ухудшений. Движение и чувствительность пальцев стоп сохранились. Пальцы стоп на ощупь теплые, ощущается пульсация на периферических сосудах. Интенсивная терапия и динамическое наблюдение продолжаются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Таразе, в 3-этажном здании средней школы №44, в кабинете на третьем этаже, где в полночь велись строительные работы. Пострадали пятеро строителей. Две девушки выпрыгнули с третьего этажа. Пострадавшие сразу же были доставлены в реанимационное отделение Таразской городской многопрофильной больницы. 

Читайте также

Врач назвала основные симптомы нового штамма COVID-19 "Пирола"
Врач назвала основные симптомы нового штамма COVID-19 "Пирола"
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в столице и еще трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в столице и еще трех городах РК
Казахстанцы восхитились преображением многодетной матери
Казахстанцы восхитились преображением многодетной матери
Елена Вебер
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления