Режим ЧС объявили в районе Абайской области

В Абайской области в одном из районов объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Причиной этому стали паводки. Об этом 29 марта 2024 года рассказали в акимате области, сообщает Zakon.kz.

28 марта состоялось заседание Аксуатского районного оперативного штаба по паводкам.

"В целях проведения работ по восстановлению ущерба, причиненного паводковыми водами, акиматом Аксуатского района с 28 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Абайской области.

Местные власти проработали вопрос о селах. Руководителям соответствующих отделов дали поручения по устранению разрушенных дорог, необходимости доставки продовольствия и других потребностей.

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Ранее режим ЧС был объявлен и в других регионах Казахстана. На данный момент режим чрезвычайной ситуации действует в областном центре ЗКО – Уральске, центре Актюбинской области – Актобе, в городе Аркалык и двух районах Костанайской области.