Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня

Синоптики составили прогноз погоды по Казахстану на 26-28 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба РГП "Казгидромет", на западе страны теплая погода без осадков.

"В ближайшие дни с ложбиной Северного циклона на северо-западе, севере и в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды, где пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана, с влиянием Северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков", – говорится в сообщении.

Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до -1-3. В температурном режиме значительных изменений не ожидается.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 сентября 2023 года.