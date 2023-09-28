В акимате Алматы не согласны с претензиями перевозчиков

В алматинском акимате прокомментировали заявления перевозчиков, о том, что общественный транспорт мегаполиса к зиме не готов, сообщает Zakon.kz

По информации Первого канала "Евразия" перевозчики заявили, что когда выпадет первый снег на линию выйдет только треть автобусов и троллейбусов. А еще речь идёт о сотнях автобусов, которым требуется ремонт и замена резины.

По словам заместителя директора одного из автопарков Серика Курмангазыулы, денег выделенных акиматом им катастрофически не хватает.

"К зиме нужно закупить антифриз, шины, аккумулятор, сделать ремонт. Денег нам не хватает. В этом году цены на дизтопливо выросли на 65 тенге, и сейчас 295 тенге за литр. Запчасти все дорожают, логистика. Субсидирование не покрывает нам это всё" Серик Курмангазыулы

В акимате с такими претензиями не согласны. Говорят, выделенных субсидий достаточно для покрытия всех затрат. В этом году по решению маслихата автопарки получили больше 71 млрд тенге.

"Акимат города Алматы возмещает не только прямые затраты перевозчика, такие, как затраты на автомобильное топливо, затраты на ремонт, техническое обслуживание, смазочные материалы, на заработную плату водителей, а также и другие косвенные затраты перевозчика в порядке 20% от общего количества субсидирования, к примеру, как повышение дизеля". заместитель начальника управления городской мобильности Канат Байконыров

Чиновники пояснили: есть вероятность, что размер субсидий повысят. У перевозчиков еще есть надежда.

Ранее сообщалось, что в Алматы обновляют автобусы "гармошки". Также обещали к новому учебному году запустить 100 новых городских автобусов.