Досаев рассказал, как борются с дефицитом воды в предгорных районах Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев 9 февраля на встрече с горожанами рассказал, как решают проблему с дефицитом воды в Медеуском районе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с жителями района аким заявил, что в 2024 году в Алматы начнут строительство 145,7 км распределительных сетей в микрорайонах Музтау, Каменское плато, Аскартау, Малая станица, Атырау и Сулусай. Прокладывать эти сети закончат в 2025 году.

Также, по словам акима, в третьем квартале 2024 года завершат проектирование 51,7 км распределительных сетей в микрорайонах Горный Гигант, Алатау и Юбилейный.

"Прошлым летом из-за аномальной жары выявились проблемы по обеспечению водой в верхней части района. В июле 2023 года мутность воды превысила норму в 50 раз, дефицит воды составил 20 тыс. м³ в сутки. Для устранения дефицита в рамках ЧС начали строительство резервной схемы водоснабжения мощностью 32 тыс. м³ в сутки с завершением в июне 2024 года. Основными источниками воды будут Талгарские месторождения подземных вод. Также поможет бурение шести новых скважин с увеличением мощности насосных станций на 60%", – сказал Ерболат Досаев.

Глава города отметил, что в связи с увеличением численности населения в микрорайоне Думан пропускная способность действующих резервуаров не покрывает необходимую потребность в питьевой воде. Летом ощущается дефицит в потреблении – 2,2 тыс. м³ в сутки. Для решения этой проблемы в 2024 году начнут реконструировать два резервуара с водой, магистральный водовод и две насосные станции.

Для обеспечения стабильным водоснабжением жителей микрорайонов Каменское плато, Кольсай, Музтау и Юбилейный по линии ЧС построили семь резервуаров на 7,3 тыс. м³ воды. Также построили и реконструировали шесть скважин производительностью 15,7 тыс. м³ воды в сутки. На сегодня проводят пусконаладочные работы с полноценным запуском объектов в марте 2024 года.

"Акимат Медеуского района с 2023 года начал работы по строительству 276,5 км распределительных сетей водоснабжения и канализации. В 2023 году завершено строительство 13,4 км по улице Халиуллина и в микрорайоне Каменское плато. В 2024 году будет завершено строительство 65,7 км сетей в микрорайонах Кенсай, Кольсай, Компот и Думан", – заключил аким Алматы.

В июле 2023 года часть предгорных районов Алматы осталась без воды. Жителям на протяжении нескольких недель подвозили воду машинами.

