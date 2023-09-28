Генпрокуратура: Лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб на 30 млрд тенге

Ежегодно в Казахстане происходят более 600 лесных пожаров, а за последние пять лет количество инцидентов составило 3 тысячи, сообщает Zakon.kz.

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры РК при участии глав профильных министерств обсудили правовые вопросы охраны лесов в стране, сообщили в пресс-службе ведомства 28 сентября.

Генпрокурор Берик Асылов подчеркнул, что в Казахстане леса занимают всего 4,7% территории, при этом они сильно страдают от пожаров и неконтролируемой вырубки. За последние пять лет в стране случилось 3 тысячи лесных пожаров (по 600 случаев в год), которые уничтожили 610 тысяч гектаров леса и нанесли ущерб в общей сложности на 30 млрд тенге.

Представители прокуратуры перечислили проблемы, выявленные при расследовании недавних крупных пожаров в Абайской и Костанайской областях:

отсутствие четких алгоритмов тушения;

отсутствие должного взаимодействия между подразделениями Минэкологии и МЧС;

нехватка систем раннего обнаружения пожаров;

ветхое состояние техники;

неподготовленность лесников.

Генпрокуратура внесла в правительство РК представление об устранении этих нарушений. Также в ведомстве обратили внимание на незаконные вырубки и хищения леса, причем выявляемость нарушений в этой сфере снижается.

Прокурорам на местах поручили скоординировать работу и обеспечить качественный надзор по уголовным делам. Министерству экологии рекомендовали принять нормативные акты, регулирующие алгоритмы тушения пожаров, найти средства на новую технику для лесничеств, повысить лесникам зарплату. Для системного решения проблемы разработали совместный план мероприятий на 2024-2027 годы.

Ранее депутат Мажилиса отмечал, что после лесного пожара в Абайской области заработную плату повысили только руководству лесничеств.