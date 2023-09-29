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В Алматинской области жители села Кендала могут остаться без отопления этой зимой

В Алматинской области жители села Кендала могут остаться без отопления этой зимой Фото: скриншот с видео
Жители села Кендала так и не дождались газификации в этом году и поэтому порядка 100 семей рискуют остаться без отопления зимой, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv люди заплатили за подведение труб к жилым объектам, а старые печи демонтировали, уголь не закупили. Но проект заморозили. Взяться за центральное отопление чиновники собираются только в следующем году. Поэтому этой зимой людям остается справляться своими силами. 

"В этом году нам дали такую надежду, все взбудоражились. Нас заставили провести отопление до квартир. Получается, мы полностью демонтировали наше прежнее отопление. Многим здесь жителям сказали, что их лишат АСП, из-за того, что мы обратились в СМИ. Так же нельзя делать. АСП - это единственное, что помогает одиноким мамам существовать. Многие жильцы делали отопление в кредит", - рассказала жительница Кендалы Назипа Усембаева.

Заместитель акима Кендалийского сельского округа Айгерим Айтжанова на претензии жителей ответила: "30 лет люди же жили без отопления. Еще поживут".

"Такая проблема не только у них. Она есть у многих в сельском округе и даже в районе. Сам Талгар районный центр только в 2020-ом подключили к центральному отоплению. Понятно же, что остальные села за раз не сделаешь", - завила заместитель акима Кендалийского сельского округа.


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