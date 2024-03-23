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Часть Караганды осталась без отопления

батарея, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 12:52 Фото: freepik
Центральная часть Караганды осталась без отопления, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание "Вечерняя Караганда". Отопление в эту часть города подает ТЭЦ-1.

В ТОО "Теплотранзит Караганда" подтвердили информацию, и сообщили, что дефект устранен.

"Дефект по улице Гоголя устранен. Рабочая бригада ТОО "Теплотранзит Караганда" закончили сварочные работы, приступили заполнению теплосети. Ближайшее время гидравлический и температурный режим будет восстановлен, температура в квартирах в придёт в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении компании.

Недавно компанию "Теплотранзит Караганда" оштрафовали на сумму около трех миллионов тенге. В ходе ходе проверки было установлено, что начисления за тепловую энергию индивидуальному предпринимателю производились не по фактическим показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии.

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