Министр промышленности о форме казахстанских спортсменов на Азиаде: Некачественные товары люди не покупают

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 3 октября рассказал, поступали ли жалобы от НОК и лично спортсменов по поводу качества формы на Азиаде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Шарлапаев сообщил, что жалоб в министерство не поступало.

"По поводу качества продукции – заказ осуществлял самостоятельно наш ответственный орган, который отвечает за организацию спортивного мероприятия. Наше министерство в отборе конкретного поставщика не участвовало и конкретную проверку качества не проводило, потому что это взаимоотношения гражданско-правовые, которые лежат за пределами того, что министерство может делать. В целом о легкой промышленности – есть госстандарты. И это конкурентный рынок – покупатель голосует своими деньгами, некачественные товары люди не покупают", – высказался министр.

По его словам, в ведомство никаких жалоб не поступало. А проверку производителя спортивной формы министерство может инициировать только на основании заявления от заинтересованных лиц.

Ранее в соцсетях появились жалобы на качество формы казахстанских спортсменов, выступающих на Азиаде.

На брифинге Канат Шарлапаев также высказался об очередниках, которые десятилетиями ждут жилье от государства.