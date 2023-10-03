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Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания

Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания Фото: unsplash
В АО "Казтелерадио" 3 октября 2023 года обратились к гражданам страны, которых предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-страницы Национального оператора в области телерадиовещания РК, обеспечивающий казахстанцев приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

"АО "Казтелерадио" информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября 2023 года и возможным ухудшением качества каналов связи и вещания", – говорится в сообщении.

С программой расчета солнечной интерференции для антенн, направленных на космические аппараты серии KazSat, можно ознакомиться здесь.

15 сентября 2023 года вечером в Казахстане отключилось вещание всех телевизионных каналов. По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, "в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных".

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Внештатная ситуация: Казтелерадио прокомментировало отключение вещания ТВ-каналов

Позднее в АО "Казтелерадио" рассказали, что спутник KazSat-3 оказался во внештатной ситуации, что и "привело к отключению вещания телеканалов". Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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