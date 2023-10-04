Чем обрадовали столичные школьники Токаева
Юные изобретатели из кружка технического моделирования Кайсар Кабиболла и Ахмедияр Бахыт представили президенту образцы корабля и багги, которые они проектируют.
Школьники продемонстрировали свои изобретения и ответили на вопросы главы государства. Касым-Жомарт Токаев с улыбкой выслушал их рассказы.
В завершении встречи президент заявил, что подобные центры должны быть в каждом городе, районе.
"Это необходимо для детей, для подрастающего поколения. Поэтому решение этого вопроса должно быть приоритетным".Касым-Жомарт Токаев
Стоит отметить, что другие школьники не остались в стороне и также смогли побеседовать с главой государства.
К примеру, 10-летний Ансар Турсынгали рассказал Токаеву, что он и его брат Ахмедияр с интересом посещают кружок гончарного искусства.
18 августа 2023 года Токаев в Алматы посетил одну из городских школ.
Тогда юный алматинец опоздал на встречу с президентом, но успел вручить ему подарок.