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Безвиз с Китаем: сколько туристов из Поднебесной посетили Казахстан

Безвиз с Китаем: сколько туристов из Поднебесной посетили Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 17:24 Фото: pixabay
В Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили статистику по туризму после введения безвизового режима с Китаем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Безвиз между Казахстаном и Китаем официально начал действовать 10 ноября. Официальный представитель Министерства иностранных дела Казахстана Айбек Смадияров отметил, что за это время казахстанцы чаще летали в Китай, чем граждане КНР в Казахстан.

"Вспомните, когда мы продвигали вопрос о безвизовом режиме с Китаем, сколько шума и негатива было, что китайцы заполонят нашу страну. Соглашение вступило в силу 10 ноября, с этого времени Казахстан посетило 126 тыс. граждан Китая. При этом 173 тыс. граждан Казахстана посетили Китай. Я пару дней назад летел из Пекина, был полный самолет наших граждан", – сказал Айбек Смадияров. 

По его словам, Казахстан будет стремиться увеличивать список безвизовых стран.

"Надеюсь, он вам понравится, к концу года увидите", – добавил Айбек Смадияров.

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренностям, граждане Казахстана и Китая смогут путешествовать без предварительного оформления визы для въезда в страну и находиться на территории соседнего государства не более 30 дней, или до 90 дней в течение 180 календарных дней. 

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