Какую помощь оказывают в амбулаторной хирургии в поликлиниках Алматы

Одним из перспективных направлений современного здравоохранения по оказанию медицинской помощи населению является развитие стационарзамещающих хирургических технологий – Центры амбулаторной хирургической помощи.

Иными словами – стационары одного дня, которые развиваются и выполняют функции, предусматривающие перенос технологии из стационара в поликлинические условия, сокращая тем самым экономически высоко затратные клинико-стационарные койки. В состав входят хирург, травматолог, уролог, гинеколог и другие специалисты.



Как рассказывает заведующий Центра амбулаторной хирургии Городской поликлиники №11 Ергали Курмашов, в Центре по принципу "здесь и сейчас" можно получить амбулаторные виды операций при заболеваниях следующих локализаций: гнойно-воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, гнойно-воспалительные заболевания кисти, удаление и коррекция ногтевой пластинки, доброкачественные опухоли кожи и мягких тканей, заболевания прямой кишки (острые парапроктиты), пункция плевральной полости, лапаропункция, иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 1 степени сложности, иссечение неосложненного эпителиального копчикового хода с послойным ушиванием послеоперационной раны, травматология, операции на кисти (гигрома, доброкачественные опухоли кисти), удаление металлоконструкций, урология, удаление наружного и внутреннего почечного стента, диагностическая и лечебная видеоуретроцистоскопия, промывание мочевого пузыря, замена мочевого катетера.

"По результатам проведенной первичной консультации врачом- специалистом ЦАХ проводится анализ полученных клинических данных, устанавливаются медицинские показания и противопоказания к оперативному лечению, принимается предварительное решение о возможности проведения хирургического лечения в условиях дневного стационара Центра, назначается предварительная дата оперативного вмешательства, предоперационное обследование (лабораторное, функциональное, инструментальное, консультации специалистов) с целью исключения противопоказаний (периоперационных рисков) по сопутствующей патологии, пациенту назначается дата повторной консультации для оценки результатов назначенного предоперационного обследования. Также проводим экстренные операции, например, воспалительные заболевания кожи и подкожной жировой клетчатки и травмы". Ергали Курмашов

В Управлении общественного здравоохранения Алматы отмечают, что за первое полугодие 2023 года в рамках амбулаторной хирургии по городу было пролечено 11 800 пациентов, что на 24,3 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Все виды манипуляции проводятся в рамках ОСМС, в экстренных случаях – в рамках ГОБМП.