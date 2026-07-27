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Право

Оказание медпомощи в поликлиниках: что изменилось

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 09:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр здравоохранения приказом от 16 июля 2026 года внес изменения в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что специализированная медицинская помощь оказывается в виде консультативно-диагностической помощи (КДП) в амбулаторных условиях, стационарозамещающей и стационарной помощи на вторичном и третичном уровнях оказания медицинской помощи:

  • в организациях здравоохранения;
  • по месту выезда, на дому, в том числе мобильными бригадами;
  • в передвижных медицинских комплексах, медицинских поездах;
  • в травматологических пунктах;
  • в образовательных организациях;
  • в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Указывается, что при проведении инструментальных методов исследования, диагностических исследований в амбулаторных условиях применяются в том числе цифровые технологии в целях поддержки принятия врачебных решений.

Уточняется, что специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП оказывается:

  • при оказании услуг по профилактике и диагностике заболеваний по перечню, определяемому уполномоченным органом;

а специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в системе ОСМС в том числе включает:

  • скрининговые исследования на раннее выявление наследственных врожденных пороков и отклонений развития.

Услуги по отдельным видам специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях оказываются:

  • по перечню медицинских услуг, оказываемых при социально значимых заболеваниях в рамках ГОБМП;
  • по перечню медицинских услуг, оказываемых при заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению в системе ОСМС;
  • по перечню медицинских услуг при подозрении на социально значимые заболевания в рамках ГОБМП;
  • по перечню медицинских услуг физической медицины и реабилитации при последствиях хронических заболеваниях в системе ОСМС;
  • по перечню медицинских услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП.

Услуги специализированной медицинской помощи оказываются в соответствии с нормативами времени по оказанию услуг специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях согласно приложению 6 к настоящим Правилам в рамках завершенного случая, подтвержденного данными осмотра, при наличии – результатами лабораторно-диагностических исследований, с регистрацией в МЦС со следующими исходами:

  • здоров – при отсутствии жалоб и патологии;
  • выздоровление – при полном излечении пациента без необходимости дальнейшего обследования и лечения;
  • улучшение – при наличии положительной динамики состояния пациента;
  • без изменений – при стабильном состоянии пациента, без признаков ухудшения или улучшения;
  • ухудшение – при наличии отрицательной динамики состояния пациента;
  • смерть – при наступлении летального исхода.

При незавершении случая при оказании услуги специализированной помощи в МЦС вносится исход – продолжает болеть.

Перечень медицинских услуг устанавливается страховой организацией по согласованию со страхователем (застрахованным).

Указывается, что в рамках одного завершенного случая при наличии показаний профильный специалист первичного, вторичного или третичного уровня оформляет направление на дополнительные консультативно-диагностические услуги, включая консультации до трех различных профильных специалистов с обязательным внесением данных в МЦС.

Также уточняется, что запись на прием к профильному специалисту без направления специалистов ПМСП осуществляется при:

  • оформлении записи на прием к врачу или медицинской сестре (брату) посредством личного обращения в регистратуру медицинской организации, телефонной связи через call-центр медицинской организации, мобильных приложений МЦС. Запись вносится в МЦС "Предварительная запись на прием к врачу" и "Предварительная запись на прием к медицинской сестре", где предоставляется ответ с указанием свободного времени и даты приема врача в соответствии с графиком приема врача. Пациент получает уведомление о дате и времени приема посредством телефонной связи, электронной почты или SMS-сообщения;
  • обращении пациента через Портал "цифрового правительства" и запроса на оказание государственной услуги "Запись на прием к врачу" и "Запись на прием к медицинской сестре" с поступлением уведомления в виде статуса электронной заявки в "Личный кабинет".

Субъекты здравоохранения, оказывающие специализированные медицинские услуги в амбулаторных условиях в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, вносят график приема профильных специалистов в МЦС с открытой датой не менее 60 календарных дней и обеспечивают актуализацию данных в случае изменения графика.

Профильный специалист регистрирует в МЦС завершение случая, включая описание результатов диагностики, заключительный диагноз и индивидуальный план лечения пациента. Корректировка индивидуального плана лечения проводится профильным специалистом по согласованию с МДГ.

Предусмотрено, что при отсутствии технической возможности медицинская документация оформляется в бумажном виде с последующим внесением в МЦС не позднее одного календарного месяца.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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