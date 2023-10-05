О "марсианских пейзажах" в Актюбинской области рассказал фотограф

Фото: Instagram/dots_foto

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко на странице в Instagram показал одно из удивительных мест Казахстана – плато Актолагай. Оно находится в Актюбинской области на границе с Прикаспийской низменностью, сообщает Zakon.kz.

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