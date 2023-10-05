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О "марсианских пейзажах" в Актюбинской области рассказал фотограф

Актолагай снимки Актюбинская область Фото: Instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко на странице в Instagram показал одно из удивительных мест Казахстана – плато Актолагай. Оно находится в Актюбинской области на границе с Прикаспийской низменностью, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных 5 октября 2023 года, высокие до 300 метров меловые скалы возвышаются посреди степи.

Доценко отметил интересную особенность гор: изменение цвета в зависимости от освещения.

"Утром они красные, днем белые, а вечером голубые. Пейзажи здесь, конечно, невероятные. Как будто другая планета, или фильм фэнтази. Я снимал в разное время с разных ракурсов". Дмитрий Доценко

А еще Актолагай, по словам фотографа, это дно древнего океана.

"Здесь можно найти окаменелости акул и других морских обитателей. Место не столь известное", – заключил он.

Постоянные подписчики с воодушевлением принялись комментировать фотографии:

  • Космически красиво! Нереальные неземные пейзажи, как-будто на другой планете. Вместе с восторгом приходит осознание, что человек это песчинка и как же могущественна природа! Весной, особенно красиво, цветет степь всеми красками и летают ласточки!
  • Ох, прям марсианские пейзажи! Какая уникальная и чудная природа!
  • Сколько лет жили в Актобе, но никогда не слышали, не знали, не видели эти места.
  • Фантастика! Марс!

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