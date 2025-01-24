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Общество

В Казахстане очередность в детские сады сократилась вдвое

Дети, ребенок, детский сад, дошкольный возраст, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 18:34 Фото: pexels
Министерство просвещения Казахстана 24 января рассказало о проведенной работе по защите прав детей, сообщает Zakon.kz.

Так, с 2025 года в образовательных учреждениях Казахстана внедрены QR-коды для быстрого обращения в единый республиканский контакт-центр "111". Согласно данным на январь текущего года, 17 400 детей воспользовались данной услугой. В целях защиты прав несовершеннолетних в каждом регионе страны работают уполномоченные по правам ребенка. Численность специалистов органов опеки с 2024 года увеличена вдвое – с 303 до 692 человек. Законодательно закреплен норматив штатной численности – не менее одного специалиста на 5 тысяч детей.

В настоящее время 17 660 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в казахстанских семьях. В 2024 году более 3 тысяч детей обрели новую семью. С 2025 года внедряется новая форма устройства детей – профессиональная приемная семья. Эта инициатива направлена на создание заботливой и доброжелательной среды для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Развитие дошкольного и школьного образования также остается приоритетом. В 2024 году в Казахстане открыто 627 детских садов, что позволило охватить дошкольным образованием 93,1% детей. За последние пять лет очередность в детские сады сократилась вдвое.

В рамках национального проекта "Комфортная школа" за период реализации открыто 105 новых школ. В 2024 году дополнительно введены в эксплуатацию 257 школ на 373 тысячи мест, а в настоящее время строится еще около 200 школ, рассчитанных на 300 тысяч учащихся.

Для повышения безопасности образовательных учреждений в более чем 20 тысячах организаций установлены системы видеонаблюдения с подключением к Центрам оперативного управления, тревожные кнопки, турникеты и лицензированная охрана.

Кроме того, государство продолжает обеспечивать равные возможности для подрастающего поколения. В 2024-2025 учебном году 1,7 млн детей в государственных школах обеспечены бесплатным питанием. На эти цели выделено 162 млрд тенге. Также в рамках фонда "Всеобуч" на обеспечение 510 тысяч детей школьными принадлежностями выделено 22,5 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что совместным приказом министра науки и высшего образования и министра просвещения внесены изменения и дополнения по вопросам в сфере государственной образовательной накопительной системы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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