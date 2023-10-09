Погодные рекорды: чем казахстанцев удивил сентябрь

В Казахстане сентябрь 2023 года запомнился дождливой погодой. Были отмечены рекорды по атмосферным осадкам: за сутки на метеорологических станциях выпадало две и более месячных норм. Об этом Zakon.kz 9 октября рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

К примеру, уточняют синоптики, 3 сентября на метеостанции Железнодорожный (Костанайская область) выпал 31 мм (при норме за месяц 17 мм).

"4 сентября на метеостанции Аршалы (Акмолинская область) выпало 40 мм (при норме 21 мм). 10 сентября в Мангистауской области на метеостанции Сам выпало 15 мм (при норме за месяц 7 мм), а на метеостанции Бейнеу выпало 25 мм (при норме 5 мм - это в 5 раз больше месячной нормы). В этот же день на метеостанции Кызан выпало 13 мм (при норме за месяц 6 мм)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

15 сентября, продолжают метеорологи, на метеостанции Махамбет (Атырауская область) выпало 26 мм (при норме 13 мм). 20 сентября на метеостанции Бектауата (Карагандинская область) выпало 15 мм (при норме 6 мм).

А вот в Актюбинской области 11 сентября на метеостанции Иргиз было зафиксировано в 4,5 раза больше осадков - 27 мм, при норме за месяц 6 мм.

"В Восточно-Казахстанской области 25, 26 сентября наблюдались осадки (дождь, снег), временами сильные на метеостанции Маркаколь выпало - 19 мм (норма за месяц 54 мм), на метеостанции Риддер - 21 мм, на Улькен-Нарын - 34 мм (норма за месяц 39 мм), метеостанции Катон-Карагай - 34 мм (норма за месяц 41,7мм)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме рекордов по атмосферным осадкам, в конце месяца при понижении температуры воздуха наблюдались заморозки: ночью 25 сентября в Карагандинской области до 1°С, 27 сентября в Абайской области до 3°С.

Также часто в течение месяца на юге и юго-востоке страны наблюдался сильный ветер - на автоматической метеорологической станции (АМС) Достык (Жетысуская область) порывы ветра достигали 30-39 м/с, 11 сентября на АМС Таукент (Туркестанская область) - до 33 м/с.

Синоптики добавляют, что в Астане самая низкая температура воздуха была зафиксирована ночью 24 сентября и составила +3,5°С, самая высокая температура воздуха наблюдалась 9 сентября +24,6°С.

"В целом за месяц выпало 3 месячных нормы осадков - 63 мм, при норме за месяц 21 мм. Только за один день 12 сентября в городе выпала практически месячная норма осадков, количество выпавшего дождя составило 25 мм". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предупредили жителей большей части Казахстана о непогоде 9 октября.

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