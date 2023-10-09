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На 2,6 млрд тенге оштрафовали нарушителей ПДД в Астане

На 2,6 млрд тенге оштрафовали нарушителей ПДД в Астане Фото: polisia.kz
Начальник столичного управления местной полицейской службы ДП Астаны Арман Айтмагамбетов на брифинге в Службе коммуникаций города рассказал, сколько средств в бюджет принесли нарушители Правил дорожного движения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Айтмагамбетов сообщил, что в Астане зарегистрировано 21 ДТП с участием мопедов, в которых травмы получил 21 человек и еще один погиб. С участием самокатов зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

"Оштрафовано 17 664 пешехода . Пресечено более 145 тыс. правонарушений, наложено штрафов на более 2,6 млрд тенге", – заявил спикер.

Для повышения уровня безопасности на дорогах, по его словам, принимается комплекс организационных и практических мер. Еженедельно, по пятницам, в часы пик выставляются пеших нарядов для работы с пешеходами в местах наиболее подверженных наездам.

Ранее стало известно, что 9 октября в Карагандинской области в аварии с участием Ford Ranger и КаМАЗа погибли пять человек.

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Мадина Мамырханова
Астана
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