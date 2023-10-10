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Возврат активов Камчи Кольбаева: запросов в Минфин от Кыргызстана пока не поступало

Минфин Казахстана пока не получал запросов на возврат активов Камчи Кольбаева Фото: пресс-служба ГКНБ
Вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев 10 октября сообщил, что его ведомство не получало запросов по поводу активов кыргызского вора в законе Камчи Кольбаева, сообщает Zakon.kz.

Министр признал, что пока сложно сказать, какие деньги и имущество принадлежали Камчи Кольбаеву в Казахстане.

"Это, так скажем, относительно свежая информация, поэтому пока каких-либо запросов со стороны кыргызских коллег не поступало. Может быть, какие-то есть уже определенные каналы по линии правоохранительных структур. Но это мне неизвестно. В зависимости от того, в какой плоскости лежит вопрос, если это чисто сугубо в рамках каких-то преступных деяний, естественно, нужно будет давать определенную юридическую оценку. Поэтому здесь сложно сказать, есть ли вообще имущество или какие-то деньги в Казахстане, принадлежащие данному лицу. Еще раз говорю, информация достаточно свежая, поэтому будем смотреть по мере поступления с их стороны запросов".Ерулан Жамаубаев

Аналогичную работу проводит и Казахстан. 9 октября состоялось первое заседание комиссии по возврату капиталов.

"И у нас будут соответствующие результаты. Буквально в ближайшее время второе заседание будет, и вы также узнаете о результатах работы данной комиссии", – пообещал Ерулан Жамаубаев.

Кыргызский криминальный авторитет Камчи Кольбаев был убит 4 октября.

После произошедшего члены ОПГ Кольбаева и некоторые известные лидеры других преступных группировок начали массово выступать с заявлениями о том, что отказываются от криминальных статусов и на место вора в законе не претендуют. В публичном доступе появились видеообращения Кадыра Досонова, известного как Дженго, Улана Барчакеева по кличке Улан Узун и Улана Токтосунова, известного под прозвищем Сакал.

6 октября глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что в республике больше не будет воров в законе и лидеров преступных группировок, пишет Kaktus Media.

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