Возврат активов Камчи Кольбаева: запросов в Минфин от Кыргызстана пока не поступало
Министр признал, что пока сложно сказать, какие деньги и имущество принадлежали Камчи Кольбаеву в Казахстане.
"Это, так скажем, относительно свежая информация, поэтому пока каких-либо запросов со стороны кыргызских коллег не поступало. Может быть, какие-то есть уже определенные каналы по линии правоохранительных структур. Но это мне неизвестно. В зависимости от того, в какой плоскости лежит вопрос, если это чисто сугубо в рамках каких-то преступных деяний, естественно, нужно будет давать определенную юридическую оценку. Поэтому здесь сложно сказать, есть ли вообще имущество или какие-то деньги в Казахстане, принадлежащие данному лицу. Еще раз говорю, информация достаточно свежая, поэтому будем смотреть по мере поступления с их стороны запросов".Ерулан Жамаубаев
Аналогичную работу проводит и Казахстан. 9 октября состоялось первое заседание комиссии по возврату капиталов.
"И у нас будут соответствующие результаты. Буквально в ближайшее время второе заседание будет, и вы также узнаете о результатах работы данной комиссии", – пообещал Ерулан Жамаубаев.
Кыргызский криминальный авторитет Камчи Кольбаев был убит 4 октября.
После произошедшего члены ОПГ Кольбаева и некоторые известные лидеры других преступных группировок начали массово выступать с заявлениями о том, что отказываются от криминальных статусов и на место вора в законе не претендуют. В публичном доступе появились видеообращения Кадыра Досонова, известного как Дженго, Улана Барчакеева по кличке Улан Узун и Улана Токтосунова, известного под прозвищем Сакал.
6 октября глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что в республике больше не будет воров в законе и лидеров преступных группировок, пишет Kaktus Media.