Жакупова о трудовых книжках: Эту архаичность должны перебороть

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, нужны ли молодому поколению казахстанцев трудовые книжки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему некоторые работодатели продолжают настаивать на необходимости трудовых книжек.

"Эту архаичность мы с вами должны будем перебороть, потому что сегодня молодежи достаточно заключить трудовой договор, зарегистрировать его в электронном формате в Единой системе учета трудовых договоров и перечислять пенсионные взносы, потому что стаж исчисляется вашим участием в пенсионной системе", – сказала в ответ Светлана Жакупова.

Представители СМИ уточнили, значит ли это, что им не нужно переживать из-за отсутствия этого документа.

"Нет", – коротко добавила министр труда и социальной защиты населения.

Ранее Жакупова рассказала, стоит ли ожидать снижения порога для изъятия излишков пенсионных накоплений.

