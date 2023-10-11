Обеспечат ли всех казахстанцев водой к 2025 году

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пленарном заседании в Мажилисе пообещал, что к 2025 году всех казахстанцев обеспечат качественной питьевой водой, как поручил президент, сообщает Zakon.kz.

Для выполнения поручения президента в среднем в год, по его словам, нужно будет обеспечивать водой порядка 144 сел.

"В следующем будет чуть поменьше – 115. До конца 2025 года мы должны полностью 100% обеспечить. Там, где невозможно установить централизованный водопровод, будем ставить комплексные блоки модули. Правительство ведет работу в этом направлении". Канат Шарлапаев

Депутат Мажилиса Павел Казанцев попросил министра ответить, успеют ли чиновники исполнить поручение президента о 100-процентном обеспечении водой.

"Да. Успеем". Канат Шарлапаев

Тем временем новости о том, что люди остаются без воды в разных регионах страны, периодически появляются в новостных лентах. К примеру, свыше 15 тысяч жителей села Сарыозек в Жетысуской области остались без питьевой воды из-за долга в более чем 20 млн тенге. Местные власти не смогли заставить всех потребителей погасить задолженность.

Жители Талдыкоргана жалуются на пустые обещания со стороны городского акимата. Горожане центральной части областного центра живут без горячей воды с 20 июля, а между тем до начала отопительного сезона остается меньше 10 дней.

На 95% изношена система водоснабжения в городе Саркан Жетысуской области. Местный водозабор вообще пришел в негодность. Ремонтировали его 10 лет назад. Уже не первый год из кранов льется грязная вода с песком.

