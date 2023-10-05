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15 тысяч человек остались без воды в Жетысуской области из-за многомиллионных долгов

15 тысяч человек в Жетысуской области остались без воды из-за огромных долгов Фото: Zakon.kz
Свыше 15 тысяч жителей села Сарыозек в Жетысуской области остались без питьевой воды из-за долга в более чем 20 млн тенге. Местные власти не смогли заставить всех потребителей погасить задолженность, сообщает Zakon.kz.

Главная проблема села Сарыозек в Кербулакском районе – частые перебои с подачей питьевой воды. Из-за регулярных аварий сельчане остаются без воды неделями – и летом, и зимой. С наступлением осени в селе появилась новая проблема.

Из-за долга в 20 млн тенге местные власти были вынуждены приостановить подачу питьевой воды во всем поселке на неопределенный срок. Акимат пытался договориться с теми, кто не платил за водоснабжение, но жители не спешили погашать долги. 

"Остановлена подача энергии на насосные станции. Этому причиной послужил долг ГКП на ПХВ "Күреңбел Су" перед ТОО “Жетісу Энерготрейд”. На сегодня долг составляет более 20 млн тенге. По селу Сарыозек проведена беседа с жителями с просьбой погасить долг за воду, в результате чего собрано 132 тысячи тенге. На сегодня долг физических лиц по селу составляет более 10 млн тенге, а объекты бизнеса должны за воду более миллиона тенге", – сообщили в пресс-службе акима Кербулакского района. 

Акимат просит сельчан как можно скорее погасить долг перед обслуживающим предприятиям. Когда в селе Сарыозек восстановят водоснабжение, местные власти пока не уточняют.

В сентябре жители Конаева пожаловались, что их оставили без горячей воды на неопределенный срок.

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