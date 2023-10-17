Антикор заинтересовался строительством велодорожек за миллиард тенге в Актобе

В Актобе назревает скандал вокруг велодорожек, на строительство которых власти выделили свыше миллиарда тенге. Местные активисты возмущены качеством работ: в Антикоре намерены провести проверку, сообщает Zakon.kz.

Жителей Актобе возмущает, что велодорожки прокладывают совсем не там, где нужно. К примеру, в районе промзоны – а они там совсем не востребованы. Бетонное покрытие во многих участках сыплется, краска же сходит так быстро, что местами ее уже совсем нет, сообщает телеканал "КТК".



Известно, что на строительство велодорожек местные власти выделили 1 миллиард 300 миллионов тенге.

"Она вся вибрирует. Едешь, как по шпалам, что ли, получается, то есть теряется смысл велосипеда, потому что нам проще по дороге ровной ехать. В ноябре в прошлом году клали, уже снег был. Тогда еще возмущался: "Ребят, зачем вы в зиму кладете, если можно отложить и с весны начать?" Но, как мне подрядчик сказал, ему надо осваивать эту сумму, которую ему выделили в тот год. Независимо, какие погодные условия", – рассказал велоактивист Юрий Куликов.

Во время строительных работ двое велосипедистов получили травмы, когда ехали по велодорожке. Оказалось, впереди лежали куски поломанного бетона. Но никаких знаков и указателей не имелось. В итоге, один из мужчин сломал руку после падения.





То, как делают велодорожки за миллиард, теперь пытаются понять и в антикоррупционной службе. К ответу намерены призвать чиновников.

"Получается, по этому объекту уже второй раз критика озвучена. В данном случае мы вынуждены вмешаться. Если проверка начнется, то эти работы будут приостановлены. Мы и в прошлом году давали рекомендацию приостановить эти работы", – прокомментировал первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области Алмат Мирзалиев.

За два года, по данным чиновников, подрядчик освоил уже порядка 800 миллионов тенге.

В сентябре 2023 года антикоррупционная служба заинтересовалась лотом по планируемой закупке подарочного набора за 18,4 млн тенге. Его хотело приобрести Управление внутренней политики акимата Алматинской области.