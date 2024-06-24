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Строительство нового тубдиспансера заморозили в Актобе

стройку остановили в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 21:20 Фото: astanatv.kz
Почти полмиллиарда тенге потратили на строительство нового тубдиспансера в Актобе. Возведение начали в 2016 году. Но через три года местные власти решили, что надобности в таком медучреждении нет, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, через три года в регионе резко сократилось число больных туберкулезом, и объект стал нерентабельным. Подрядчику выплатили 499 млн тенге за выполненные работы и расторгли договор, а саму стройку законсервировали. 

"К 1 января 2024 года в Актюбинской области зарегистрировано 548 пациентов с туберкулезом, то есть, с тех времен в 22 раза удалось уменьшить количество больных туберкулезом. Сейчас объект находится на консервации, он не бесхозный. Сейчас решается вопрос о том, чтобы переквалифицировать проект под здание инфекционной больницы". Главный специалист отдела Управления здравоохранения Актюбинской области Инкар Карашаева

В областном Управлении здравоохранения пояснили, что 12 лет назад, когда заговорили о необходимости новой лечебницы, в Актюбинской области было зарегистрировано около шести тысяч больных туберкулезом. Общая стоимость проекта составляла 12 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что крупный строительный объект в Алматы снесут по решению суда.

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