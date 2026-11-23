В Шымкенте открыли пункт приема документов на шенгенскую визу во Францию
В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, посол Франции в РК Сильван Гиоге, Генеральный консул Франции в Алматы Максим Жеренже и почетный консул Франции в Шымкенте и Туркестанской области Игорь Копайлов.
Отметим, новый пункт открыт в рамках договоренностей, достигнутых между акиматом города Шымкента и посольством Франции в Казахстане. Прием документов будет осуществляться при содействии международного визового оператора VFS Global с использованием мобильного оборудования для сбора биометрических данных.
Аким города поблагодарил посольство Франции и лично посла за поддержку инициативы, подчеркнув, что открытие нового пункта приема документов имеет практическое значение для жителей Шымкента и всего южного региона.
Сервис позволит жителям Шымкента и близлежащих населенных пунктов проходить необходимые процедуры на месте, существенно упростив процесс подачи документов на получение визы. Прием будет проводиться один раз в месяц в низкий сезон и два раза в месяц в период высокого спроса, с марта по июль.
Пункт приема расположен в бизнес-центре Alban Business Center по адресу: проспект Кунаева, 15/2, 6-й этаж. Запись на подачу документов осуществляется предварительно через официальный сайт VFS Global.
Стоит подчеркнуть, открытие нового пункта стало результатом развития сотрудничества между акиматом города и посольством Франции в Казахстане и направлено на расширение доступности консульских услуг для жителей южного региона страны.