19-летняя жительница Петропавловска во время регистрации на рейс в международном аэропорту Астаны решила пошутить, но сотрудники юмор не оценили, сообщает Zakon.kz.

Девушка проходила регистрацию на рейс "Астана-Дубай" и на вопрос сотрудника авиакомпании о наличии запрещенных предметов ответила в шутливой форме "оружие есть".

"Своим высказыванием она выразила неуважение к окружающим, нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц. Суд квалифицировал действия гражданки по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство)", – сообщили 23 ноября 2026 года в пресс-службе Специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска.

В суде учли, что ранее правонарушений не было, а также молодой возраст. Ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 86 500 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

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