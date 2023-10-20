Осень в Тургеньском ущелье вдохновила известного фотографа

Фотограф Дмитрий Доценко показал снимки одного из красивейших ущелий близ Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фотографии Тургеньского ущелья опубликованы 20 октября 2023 года на странице в Instagram.

Доценко отметил, что любит бывать тут осенью.

"Быстрая горная река среди зеленых елей и желтеющих лиственных деревьев – это очень красиво". Дмитрий Доценко

Также он обратился к подписчикам с вопросом:

"Кстати, кто-нибудь задумывался о происхождении названия реки – Тургень?"

По его словам, есть две версии:

Турген – в некоторых тюркских языках переводится, как быстрый, вспыльчивый. Что вполне соответствует характеру этой реки. Также в пользу этой версии говорит и то, что фамилия известного русского писателя Ивана Тургенева имеет тюркское происхождение и образована от прозвища турген – быстрый, вспыльчивый. Вторая версия говорит о том, что Тургень образовано от казахского слова тұр – стоять. В этом месте и правда было много стоянок древних людей, а также более поздних остановок времен Шелкового пути.

"Вот такие интересные версии происхождения знакомого всем алматинцам названия", – заключил он.

Днем ранее, 19 октября, Доценко показал красоту столичной осени: он запечатлел "Байтерек" среди желтеющих берез.