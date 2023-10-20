Осень в Тургеньском ущелье вдохновила известного фотографа
Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко показал снимки одного из красивейших ущелий близ Алматы, сообщает Zakon.kz.
Фотографии Тургеньского ущелья опубликованы 20 октября 2023 года на странице в Instagram.
Доценко отметил, что любит бывать тут осенью.
"Быстрая горная река среди зеленых елей и желтеющих лиственных деревьев – это очень красиво".Дмитрий Доценко
Также он обратился к подписчикам с вопросом:
"Кстати, кто-нибудь задумывался о происхождении названия реки – Тургень?"
По его словам, есть две версии:
- Турген – в некоторых тюркских языках переводится, как быстрый, вспыльчивый. Что вполне соответствует характеру этой реки. Также в пользу этой версии говорит и то, что фамилия известного русского писателя Ивана Тургенева имеет тюркское происхождение и образована от прозвища турген – быстрый, вспыльчивый.
- Вторая версия говорит о том, что Тургень образовано от казахского слова тұр – стоять. В этом месте и правда было много стоянок древних людей, а также более поздних остановок времен Шелкового пути.
"Вот такие интересные версии происхождения знакомого всем алматинцам названия", – заключил он.
Днем ранее, 19 октября, Доценко показал красоту столичной осени: он запечатлел "Байтерек" среди желтеющих берез.
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