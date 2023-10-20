Взрывы в Таразе: обвиняемым солдатам вынесли приговор

Согласно материалам дела, два года назад двое рядовых бросили горящую тряпку в помещение с боеприпасами, чтобы насолить командирам. Тогда от взрывов погибли 18 пожарных и военных. 20-летних парней осудили на девять лет тюрьмы каждого, сообщает Zakon.kz.

Состоялся суд по взрывам в воинской части под Таразом. Дело состояло из 800 томов, по нему проходило свыше 300 свидетелей. Процесс длился почти девять месяцев. В Шымкентском военном суде огласили приговор – солдаты Ерболат Туранов и Асет Аширбай признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении имущества. Их приговорили к девяти годам тюрьмы, сообщает телеканал КТК.





Согласно материалам дела, в августе 2021-го двое рядовых подожгли тряпку и бросили ее в окно одного из складов с боеприпасами. Еще на этапе следствия прокуроры выяснили: сделано это было из-за неуставных отношений между солдатами и командирами.

Тогда череда взрывов чувствовалась даже за 15 километров от места ЧП – в Таразе. А вокруг части от ударных волн буквально рассыпались дома, школы и другие объекты.

Ранения получили 93 человека. Во время тушения огня погибли 18 пожарных и военных, останки одного из них почти год искали на руинах.

И вот спустя два года в деле поставили точку и нашли, казалось бы, виновных. Но солдаты, которые во время следствия во всем признались, позже от своих слов отказались. А родные заявили: на их детей решили повесить чужие грехи.

"Нашим детям угрожали, их запугивали, говорили, что они сядут на всю жизнь, если не подпишут признательные показания. Они молодые, подписали все, как говорили. Но мой сын не виновен! Я не знаю, кто убил 18 человек. Никто не знает. Никто не видел, как это произошло", – заявила Жанар Кадырова, мать подсудимого Ерболата Туранова.

Вместе с солдатами за халатность и нарушение правил обращения с оружием судили еще четырех военных.

Бывшего начальника части и его заместителя лишили званий, но отпустили из зала суда. У них вышел срок привлечения к ответственности. Еще двух экс-начальников эксплуатационных частей Минобороны в регионе оправдали.

Адвокаты осужденных солдат собираются обжаловать приговор.

"В деле присутствует человек, на показаниях которого строится все обвинение. Он якобы видел солдат, убегающих с места ЧП. Нами были сделаны все экспертизы, которые показали, что у свидетеля должно быть рентгеновское зрение, способное сканировать 450 метров земли. Мы считаем, что у следствия не было истинного намерения найти настоящих виновных. Легче повесить все на беззащитных солдат", –прокомментировала адвокат Сагадат Амре.

Отмечается, что солдаты не дослужили всего месяц – теперь они будут сидеть в колонии средней безопасности. Помимо этого, суд обязал их выплатить государству 24 с половиной миллиарда тенге ущерба. Эти деньги были потрачены на восстановление объектов, разрушенных во время взрывов.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов.