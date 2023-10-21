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Бил тетрадью по лице: учителя решили уволить за агрессивное поведение в Темиртау

Бил тетрадью по лице: учителя решили уволить за агрессивное поведение в Темиртау Фото: pixabay
Учителя технического колледжа Темиртау решили уволить за аморальное поведение после того, как 20 октября 2023 года распространилось видео, как на уроке он несколько раз ударил тетрадью по лице, сообщает Zakon.kz.

Поступок учителя колледжа рассмотрели в администрации учебного заведения. Руководство приняло решение уволить учителя "За грубое нарушение педагогической этики". Об этом пишет telegram-канал "Патриот". 

"В Темиртау в техническом колледже педагог унижает учащегося, нанося ему непрерывные удары тетрадью по лицу. Физически это не больно. Но с морально-нравственной стороны это правонарушение против личности! А потом педагоги и общество удивляются – откуда буллинг среди учащихся, и почему ученики с расшатанной от унижений психикой порой приходят в учебное заведение с ножом!" – говорится в telegram-канале. 

Студенты говорят, что такие вольности в отношении многих учащихся учитель позволял себе неоднократно. 

"Со студентом, который пострадал от действий педагога, будет работать педагог–психолог. Со стороны студента и его законных представителей претензий к колледжу не имеется ", – прокомментировали в учебном заведении. 

Похожая история неделей ранее произошла в Акмолинской области. 

В социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого учительница подходит к школьнику, сидящему за партой, отводит его к доске с вопросом "Чем ты занимаешься?" и несколько раз ударяет его головой о доску. Как сообщает автор видео, причиной поступка учителя стало то, что школьник во время урока попросил у одноклассника ручку.

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