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Жительница Актау добилась, чтобы в больнице пациентам выдавали подушки

Жительница Актау добилась, чтобы в больнице пациентам выдавали подушки Фото: скриншот
Женщина была вынуждена записывать видео и публиковать его в соцсети, чтобы врачи наконец-то начал предоставлять пациентам элементарное - подушки и кровати. До общественного резонанса медики говорили, что всего этого в учреждении нет, сообщает Zakon.kz.

В дневном стационаре областной детской больницы после жалобы жительницы Актау заменили кровати и появились подушки. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, пишет "Лада". 

Жительница Актау осталась недовольна качеством оказанных услуг в Мангистауской областной детской больнице. Она рассказала, что ее ребенок получал лечение в дневном стационаре, где не было элементарных условий: подушек и нормальных кроватей.

"Нет никаких условий, попросила подушку ребенку под голову. В ответ услышала, что у них нет подушек. Не предусмотрено. Пришлось положить под голову ребенка грязное одеяло. Деревянная жесткая кровать, сверху постелили пододеяльник, завернутый в целлофан. Ребенок мучается, плачет, потому что неудобно. Почему такое безобразное отношение к нашим детям. Думаю, своих детей они в таких условиях не держали бы. Они получают зарплату с наших налогов, ежемесячно высчитывают ОСМС, за что я плачу?" – пожаловалась женщина.

В управлении здравоохранения сообщили, что обеспечили стационар необходимым.

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"В связи с произошедшим в дневном стационаре Мангистауской областной многопрофильной детской больницы по обращению управления было дано соответствующее поручение принять меры. Сегодня она была снабжена кроватями, одеялами и подушками. Пациенты ежедневно посещают стационар и получают соответствующее лечение", – сообщили в ведомстве.


Критику о том, что что ОСМС является кормушкой для родственников высокопоставленных чиновников  высказывал на пленарном заседании Мажилиса Асхат Рахимжанов. Он отметил, что пока чиновники обещают "светлое будущее", в Казахстане стране гибнут люди просто потому, что они вовремя не получили качественные услуги здравоохранения.

Что ему ответила министр здравоохранения Ажар Гиният, можно прочитать здесь

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Актау Мангистау Мангистауская область
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