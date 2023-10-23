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Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем

Астролог назвал тех, для кого ноябрь станет очень сложным месяцем Фото: pixabay
Российский астролог Павел Глоба выделил двух представителей зодиакального круга, кому в ноябре придется туго. Речь идет о Львах и Рыбах, сообщает Zakon.kz.

Глоба отметил, что Львам следует быть чрезвычайно осторожными: велик риск получить серьезную травму, которая может сильно подорвать здоровье, а ее последствия наложат отпечаток на дальнейшую жизнь. Еще одна опасность подстерегает Львов в личной жизни – они могут потерять своего любимого человека.

Также черная полоса предсказана Рыбам. Представители знака с большой вероятностью столкнутся с гибелью близкого человека – друга или родственника. Пережить потерю будет нелегко. Еще одна большая проблема скрывается в области карьеры.

Существует серьезный и реальный риск крупного конфликта с начальством. Из-за этого Рыбам предстоит решать: смириться ли с резко ухудшившимися условиями труда или уйти с любимой работы.

Ранее другой российский астролог Анастасия Казанцева сообщила, что среди везунчиков ноября сразу шесть знаков зодиака.

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