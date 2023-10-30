В Алматы станет на один сквер больше

В микрорайоне Калкаман Наурызбайского района Алматы идет строительство сквера площадью 0,8 га. Об этом 30 октября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

Кроме того, в этом же районе строительство детской игровой площадки планируется завершить 15 ноября.

"По адресу мкр. Калкаман 8, 10, предусмотрено обустройство пешеходной зоны, автоматизированной системой полива, линиями наружного освещения, озеленения, установкой уличной мебели и детских игровых, спортивных тренажеров". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что появится игровая зона.

Она состоит из разнообразных элементов для лазанья, домики, горки, лабиринты, тоннели, песочницы, лестницы, сетки-паутинки и др.

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