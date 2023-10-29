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"Очаг смерти": ТРК президента покажет документальный фильм о трагедии на шахте Костенко

шахтеры Фото: скриншот видео
Телерадиокомплекс президента РК покажет документальный фильм "Очаг смерти". Сюжет фильма расскажет о трагедии, произошедшей в ночь на 28 октября на шахте имени Костенко, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Фильм "Очаг смерти" будут транслировать сегодня, 29 октября, в эфире отечественных телеканалов:

  • "Turkistan" - 17:40;
  • "Хабар 24" - 18:15;
  • Первый канал "Евразия" - 18:15;
  • "Жетісу" - 18:45;
  • "Almaty TV" - 18:55;
  • "31" арна - 19:00;
  • "Jibek Joly" – 20:30;
  • "КТК" - 20:30;
  • "Аstana TV" - 20:42;
  • "МИР" - 21:00;
  • "7 арна" - 21:50.


29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

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Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 36 человек, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

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