"Очаг смерти": ТРК президента покажет документальный фильм о трагедии на шахте Костенко
Фильм "Очаг смерти" будут транслировать сегодня, 29 октября, в эфире отечественных телеканалов:
- "Turkistan" - 17:40;
- "Хабар 24" - 18:15;
- Первый канал "Евразия" - 18:15;
- "Жетісу" - 18:45;
- "Almaty TV" - 18:55;
- "31" арна - 19:00;
- "Jibek Joly" – 20:30;
- "КТК" - 20:30;
- "Аstana TV" - 20:42;
- "МИР" - 21:00;
- "7 арна" - 21:50.
29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.
Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.
Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 36 человек, 10 шахтеров все еще числятся пропавшими без вести.
Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.