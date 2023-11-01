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Смаилов извинился за трагедию на шахте Костенко

Казахстан Смаилов трагедия на шахте Фото: Zakon.kz
1 ноября 2023 года в кулуарах Мажилиса Парламента РК премьер-министр Алихан Смаилов извинился за трагедию, которая произошла 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Чиновники, по словам главы правительства, тоже будут находиться в периметре расследования.

"Мы, конечно, как правительство, тоже осознаем свою ответственность в этих трагедиях. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших. От своего имени, от имени наших коллег принести свои извинения. Понятно, что все мы здесь отчасти ответственны за сложившуюся ситуацию".Алихан Смаилов

Он добавил, что задача правительства – в ближайшее время обеспечить возврат АО "АрселорМиттал Темиртау" государству.

"Обеспечить стабильную работу, сохранение заработных плат и рабочих мест на этом предприятии и выполнить все социальные обязательства. В том числе те, которые возникли после гибели шахтеров. В отношении семей шахтеров: мы будем контролировать и обеспечивать, чтобы в полном объеме эти обязательства были выполнены".Алихан Смаилов

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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