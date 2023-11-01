Смаилов извинился за трагедию на шахте Костенко

1 ноября 2023 года в кулуарах Мажилиса Парламента РК премьер-министр Алихан Смаилов извинился за трагедию, которая произошла 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Чиновники, по словам главы правительства, тоже будут находиться в периметре расследования.

"Мы, конечно, как правительство, тоже осознаем свою ответственность в этих трагедиях. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших. От своего имени, от имени наших коллег принести свои извинения. Понятно, что все мы здесь отчасти ответственны за сложившуюся ситуацию". Алихан Смаилов

Он добавил, что задача правительства – в ближайшее время обеспечить возврат АО "АрселорМиттал Темиртау" государству.

"Обеспечить стабильную работу, сохранение заработных плат и рабочих мест на этом предприятии и выполнить все социальные обязательства. В том числе те, которые возникли после гибели шахтеров. В отношении семей шахтеров: мы будем контролировать и обеспечивать, чтобы в полном объеме эти обязательства были выполнены". Алихан Смаилов

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

Материал по теме Мажилисмен Калыков: компания "АМТ" все годы зарабатывала на крови казахстанских горняков

После ЧП глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

Материал по теме Снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий предлагают депутаты Мажилиса

29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

Материал по теме В Минюсте рассказали, должен ли Лакшми Миттал нести ответственность за трагедию на шахте

1 ноября газета АО "АрселорМиттал Темиртау" Metallurgy today опубликовала полный список горняков, погибших в результате аварии на шахте им. Костенко.

Материал по теме Горняки рассказали, как спасали коллегу из шахты Костенко

Все новости по ЧП на шахте им. Костенко можете прочитать здесь.