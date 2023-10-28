ЧП на шахте Костенко: сколько человек доставили в больницы

В Управлении здравоохранения Карагандинской области 28 октября 2023 года рассказали, сколько человек доставили в больницы после аварии на шахте им. Костенко, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в настоящее время в больницы доставлено 18 пострадавших.

"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Проведен консилиум с привлечением всех необходимых специалистов". Пресс-служба УЗ Карагандинской области

Также в управлении рассказали, что:

15 человек с отравлением угарным газом находятся в многопрофильной больнице им. профессора Х. Ж. Макажанова (мкр. "Юго-восток"). У одного пациента отравление угарным газом тяжелой степени, остальные легкой и средней степени. Все пострадавшие госпитализированы в отделение токсикологии;

два человека находятся в многопрофильной больнице им. профессора Х. Ж. Макажанова (мкр. "Михайловка"). Один – в тяжелом состоянии, в реанимации, второй – в отделении травматологии (после операции).

"Всего в стационар госпитализировано 17 человек, 1 человек отпущен домой на амбулаторное лечение". Пресс-служба УЗ Карагандинской области

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 16-ти. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

Материал по теме ЧП на шахте Костенко: генпрокуратура начала уголовное расследование

По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генеральной прокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

Материал по теме Такой инвестор нам не нужен: депутат жестко высказался об аварии на шахте Костенко

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".