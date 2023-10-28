ЧП на шахте Костенко: сколько человек доставили в больницы
По данным ведомства, в настоящее время в больницы доставлено 18 пострадавших.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Проведен консилиум с привлечением всех необходимых специалистов".Пресс-служба УЗ Карагандинской области
Также в управлении рассказали, что:
- 15 человек с отравлением угарным газом находятся в многопрофильной больнице им. профессора Х. Ж. Макажанова (мкр. "Юго-восток"). У одного пациента отравление угарным газом тяжелой степени, остальные легкой и средней степени. Все пострадавшие госпитализированы в отделение токсикологии;
- два человека находятся в многопрофильной больнице им. профессора Х. Ж. Макажанова (мкр. "Михайловка"). Один – в тяжелом состоянии, в реанимации, второй – в отделении травматологии (после операции).
"Всего в стационар госпитализировано 17 человек, 1 человек отпущен домой на амбулаторное лечение".Пресс-служба УЗ Карагандинской области
28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 16-ти. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.
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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генеральной прокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.
Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".