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Спасатели Акмолинской области обратились к водителям

предупреждение Фото: pixabay
26 января на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный снег. Гололед, метель. В связи с чем сотрудники ДЧС обратились к водителям, сообщает Zakon.kz.

Спасатели просят воздержаться от длительных поездок на автотранспорте.

"Планируя поездку за пределы населенных пунктов прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог вы можете узнать из мобильного приложения "Дармен" или обратиться в кол центр "Казавтожол" по номеру 14-03".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Отмечается, что кроме снегопада на большей части области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20, утром и днем на западе, востоке области временами 23-28 м/с.

Ранее сообщалось, что сильный снег прогнозируют синоптики на севере Казахстана.

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