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Мажилисмен считает бесполезной программу трудовой мобильности

Казахстан трудовая мобильность Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов считает неэффективной программу трудовой мобильности. Ведь из трудодефицитных регионов уезжает больше людей, чем приезжает, сообщает Zakon.kz.

Этим примером он попытался проиллюстрировать неэффективное использование госбюджета. За последние три года по программе трудовой мобильности из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы было переселено 48 тысяч человек, из них 1480 вернулись назад.

"Вместе с тем в итоге программа не показала никакого "выхлопа", так как только за два года трудодефицитные регионы покинули около 50 тысяч человек. Вместо того, чтобы провести исследование, почему казахстанцы бегут из этих областей и бороться с причинами, мы пытаемся искусственно решить этот вопрос и заведомо тратим бюджетные деньги впустую".Асхат Рахимжанов

Он считает, что если бы эти ресурсы направили на строительство коммуникаций, дорог, социальных объектов, инженерных коммуникаций, повышение качества образования и здравоохранения, жителям трудодефицитных регионов не пришлось бы покидать свои родные края.

Как будет развиваться казахстанский рынок труда до 2030 года, можно прочитать здесь.

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