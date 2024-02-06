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Законодательство РК

Лидер ОСДП рассказал, кого хотел бы увидеть премьер-министром

Кого хотели видеть премьером в ОСДП Фото: akorda.kz
Лидер фракции ОСДП, депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов в кулуарах пленарного заседания 6 февраля рассказал, каких кандидатов партия хотела бы видеть на посту премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Асхат Рахимжанов отметил, на этом посту члены партии хотели бы видеть человека, "который больше понимает и разбирается в экономике, который ранее себя зарекомендовал в этом плане".

"Например, из тех, которых люди обсуждают, или из тех, которые хорошо разбираются в экономике. Думаю, Бозумбаев (Канат, советник президента. – Прим. ред.) подошел бы. Или человек, который имеет очень сильный стиль управления – Жумангарин (Серик, вице-премьер-министр. – Прим. ред.), например".Асхат Рахимжанов

6 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова премьер-министром Казахстана. С апреля 2023 года он занимал должность руководителя Администрации президента РК.

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