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Во сколько обойдется новому инвестору модернизация АМТ

Во сколько обойдется новому инвестору модернизация АМТ Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько денег потребуется от нового инвестора для модернизации "АрселорМиталл Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр сообщил, что у государства нет планов быть собственником и вкладывать бюджетные деньги.

"Таких планов у нас нет. Мы должны привлечь частного инвестора, и он должен вложить минимум три миллиарда долларов в ближайшие три года. Причем, как минимум, 1,3 миллиарда он должен вложить сразу. Потому что нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации всего оборудования и расширения производства для того, чтобы за счет доходов предприятие работало, доходы генерировали, за счет них закрывались все долги и расходные мероприятия", – подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов заверил, что все обязательства перед своими работниками предприятие будет делать за счет собственных средств.

"Инвестор будет вкладывать свои деньги в модернизацию и в развитие производства в объеме не менее трех миллиардов долларов в ближайшие три года. Это наше понимание, что инвестор должен обеспечить такой уровень инвестиций. Поскольку без таких инвестиций данное предприятие не сможет дальше развиваться в нормальном виде. Мы планируем, что это будет казахстанский инвестор", – резюмировал Алихан Смаилов.

Глава правительства добавил, что условия передачи АО "АрселорМиталл Темиртау" будут известны позже. 

"Мы сейчас не можем разглашать подробности этого соглашения. Они будут известны после того, как мы завершим сделку. Это будет в течение буквально одного месяца. По предварительному соглашению мы должны будем завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября. После чего вам вся информация будет доступна", – заверил премьер-министр.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.

В этот же день министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, почему решение передать АО "АрселорМиттал Темиртау" в собственность Казахстана огласили только после трагедии на шахте им. Костенко.

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