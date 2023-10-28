Передачу АМТ другим иностранным инвесторам прокомментировали в правительстве Казахстана

В правительстве Казахстана опровергли информацию о передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала правительства РК.

"В социальных сетях распространяется информация о передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении, опубликованном 28 октября 2023 года.

Как отмечается, в настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу Казахстана.

"Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается". Пресс-служба правительства РК

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 21-го. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

Материал по теме ЧП на шахте Костенко: сколько человек доставили в больницы

По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генеральной прокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

Материал по теме Такой инвестор нам не нужен: депутат жестко высказался об аварии на шахте Костенко

Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".